Biglietti gratis a giudici e ufficiali la Traghettopoli della Tirrenia

Repubblica.it - Biglietti gratis a giudici e ufficiali, la Traghettopoli della Tirrenia Leggi su Repubblica.it Genova, quaranta indagati per corruzione tra cui il figlio dell’armatore Onorato. La Procura ipotizza favori in cambio di ticket da parte di ammiragli e forze dell’ordine

Inchiesta Tirrenia, in 40 indagati per biglietti gratis a magistrati e militari: accuse su corruzione e frode

Nell'inchiesta Tirrenia sono state disposte 13 misure restrittive, l'indagine è partita nel 2023 da un'ipotesi di frode nelle pubbliche forniture

Scandalo Tirrenia: biglietti gratis in cambio di favori. 40 indagati, anche due magistrati

Bufera sulla Tirrenia: circa 40 tra magistrati, militari e funzionari pubblici indagati per corruzione. Avrebbero ricevuto viaggi gratis in cambio di favori. Sequestrati 64 milioni e 3 traghetti.

"Da Tirrenia biglietti gratis a magistrati e militari": 40 indagati per corruzione

Un nuovo filone dell'inchiesta della procura di Genova sulla Tirrenia-Compagnia italiana di navigazione, che ha portato al sequestro di 3 traghetti

Biglietti gratis a giudici e ufficiali, la Traghettopoli della Tirrenia. Inchiesta Tirrenia, 40 indagati per corruzione: tra loro magistrati e ammiragli. Biglietti gratis Tirrenia, 40 indagati per corruzione: ammiragli, magistrati, forze dell'ordine.

