Ore 14 promosso in prima serata

promosso in prima serata con un breve ciclo di quattro puntate in onda a giugno. La promozione non avrebbe come unico fine la gratificazione di un programma che accende quotidianamente il pomeriggio della seconda rete, raggiungendo risultati lusinghieri per Rai 2 (ha toccato più volte il 10%), ma sarebbe un test. Secondo fonti vicine alla Rai, un successo dell’esperimento potrebbe spalancare stabilmente a Infante e al suo team le porte di una prima serata nella prossima stagione televisiva 2025/2026.In questo caso, Ore 14 saluterebbe il pomeriggio in favore dell’appuntamento serale, ancora orfano di un titolo. Davidemaggio.it - Ore 14 promosso in prima serata Leggi su Davidemaggio.it Ore 21.30 sarebbe cacofonico ma assolutamente calzante per identificare la nuova fatica di Milo Infante. Ci risulta, infatti, che Ore 14, il programma del pomeriggio di Rai 2, sia stato appenaincon un breve ciclo di quattro puntate in onda a giugno. La promozione non avrebbe come unico fine la gratificazione di un programma che accende quotidianamente il pomeriggio della seconda rete, raggiungendo risultati lusinghieri per Rai 2 (ha toccato più volte il 10%), ma sarebbe un test. Secondo fonti vicine alla Rai, un successo dell’esperimento potrebbe spalancare stabilmente a Infante e al suo team le porte di unanella prossima stagione televisiva 2025/2026.In questo caso, Ore 14 saluterebbe il pomeriggio in favore dell’appuntamento serale, ancora orfano di un titolo.

Potrebbe interessarti anche:

“Milo Infante promosso in prima serata con Ore 14”: quando potrebbero andare in onda le nuove puntate

Milo Infante sarebbe stato promosso alla prima serata di Rai2. Secondo DavideMaggio.it terrà compagnia agli spettatori nelle calde serate di giugno.Continua a leggere

Ore 14 promosso in prima serata

Ore 21.30 sarebbe cacofonico ma assolutamente calzante per identificare la nuova fatica di Milo Infante. Ci risulta, infatti, che Ore 14, il programma del pomeriggio di Rai 2, sia stato appena ...

Ore 14 in prima serata, Milo Infante promosso finalmente: addio al pomeriggio?

Ore 14 in prima serata: al via il test per salutare il pomeriggio di Rai2 Milo Infante è diventato un vero e proprio faro di Rai2. Il suo programma Ore 14, in onda dal lunedì al venerdì, si ...

"Milo Infante promosso in prima serata con Ore 14": quando potrebbero andare in onda le nuove puntate. Ore 14, clamorosa decisione su Milo Infante: le voci in Rai. Athletic Club Palermo, promosso in Serie D. Luca Barbareschi: "Lasciai la mia prima moglie quando stava per partorire, ero innamorato di un'altra". SCUOLA - Aumenti economici e riconoscimenti per il personale Ata, webinar promosso da Anief. Sanremo, le pagelle della prima serata: promossi e bocciati. Ne parlano su altre fonti

Come scrive fanpage.it: “Milo Infante promosso in prima serata con Ore 14”: quando potrebbero andare in onda le nuove puntate - Secondo fonti vicine alla Rai, un successo dell’esperimento potrebbe spalancare stabilmente a Infante e al suo team le porte di una prima serata nella prossima stagione televisiva 2025/2026. In questo ...

Nota di davidemaggio.it: Ore 14 promosso in prima serata - Ore 14, il programma di Milo Infante, promosso in prima serata con 4 puntate a giugno 2025. Lo spostamento potrebbe diventare definitivo.

Scrive msn.com: Milo Infante sbarca in prima serata con Ore 14: l’ultima decisione della Rai - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...