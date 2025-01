Ilgiorno.it - Il potere d’acquisto che non torna

Villois ?Istat ha certificato nell’1% l’inflazione del 2024, quella di fondo del 2%, percentuale pari alla crescita alla spesa del carrello , il quale tra il ’23 e ’24 aveva superato il 16%, in meno di 2 anni il costo della vita certificato è aumentato di un quinto e ben di più a Milano; i salari nello stesso periodo, grazie essenzialmente ai rinnovi contrattuali, di media sono cresciuti meno del 6%. Queste impennate, dalle quali non si tornerà indietro e le cui conseguenze sule disponibilità ai consumi si ripercuoteranno per anni, sempre che non vi siano nuovi exploit, per il gas già in corso, andranno a limare di vari punti all’anno i consumi non indispensabili. Cosa che sta avvenendo per abbigliamento, elettrodomestici e automotive, e progressivamente intaccherà la spesa per tempo libero, compreso ristoro e affini, e vacanze.