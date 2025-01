Secoloditalia.it - Giorgia e Donald: un feeling politico che ha riscritto la storia delle relazioni tra Italia e Usa

Per spiegare in una sola immagine ilspeciale che legaMeloni aTrump basta un esempio. A memoria di cronistae parlamentare, mai nessun capo di governono o capo di stato della nostra Repubblica ha partecipato a una cerimonia di insediamento presidenziale alla Casa Bianca. La prima è la nostra presidente del Consiglio, in una sintonia ideale e politica, ma anche umana, come ha ricordato il nuovo segretario di Stato Usa Marco Rubio a Tv2000.Il rapporto tra Meloni e Trump va infatti oltre le liturgie della politica. Il recente viaggio lampo a Mar-a-lago passerà allacome uno dei momenti simbolo del governo Meloni. Davanti a un problema nazionale, la liberazione di una cittadinana dalle carceri iraniane, non si è trincerata dietro i bizantinismi della diplomazia.