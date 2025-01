Ilfattoquotidiano.it - Gaza, il capomissione di Emergency: “Situazione disastrosa, sarà difficile tornare alla normalità. Ora ci aspettiamo più aiuti umanitari”

“La tregua è un grande traguardo che abbiamo atteso con ansia, ma purtroppo non significa che tutto sia finito“. Sono le parole di Francesco Sacchi,di. Da quando l’ong è entrata all’interno della Striscia, nell’agosto 2024, ha assistito all’aggravarsi dellaa giorno dopo giorno. All’interno della clinica i medici e infermieri che supportano lo staff palestinese della ong locale Cfta (Culture & Free Thought Association), ad al-Mawasi nella cosiddetta ‘zonaa’, assistono ogni giorno pazienti e a volte intere famiglie che hanno patologie dell’apparato respiratorio e patologie della pelle, dovute alle gravi condizioni igienico sanitarie, conseguenze della vita in tende e baracche sovraffollate. Oltre l’80% del territorio della Striscia è infatti stato sottoposto a ordini di evacuazione e circa il 90% della popolazione vive in tende e sistemazioni di fortuna.