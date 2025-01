Formazioni confermate mentre i Reds cercano di tornare a vincere

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-18 15:51:00 La capolista della Premier League, il Liverpool, affronta una trasferta difficile contro il Brentfordcerca di.Ihanno subito un lieve calo di forma dopo aver pareggiato le ultime due partite di Premier League contro Manchester United e Nottingham Forest, oltre a aver perso contro il Tottenham nell'andata della semifinale della Carabao Cup.Potrebbe essere un'altra partita difficile per gli uomini di Arne Slot, con i Bees che vantano un ottimo record in casa con sette delle otto vittorie in Premier League in questa stagione arrivate al Gtech Community Stadium.Dopo aver pareggiato infrasettimanale contro il Manchester City in rimonta, isanno che dovranno dare il massimo.