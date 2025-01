Biccy.it - Festival di Sanremo 2025, problemi per la serata delle cover: “Fallimento per Conti”

Ladell’edizionedeldivanta una grande novità che tuttavia potremmo non vedere. Questo perché nonostante la possibilità data da Carloai Big in gara di duettare fra loro, nessuno, al momento pare abbia accettato. E i motivi sono molti.Antonella Nesi su AdnKronos ha scritto che nonostante questa possibilità sia stata “caldeggiata daprobabilmente anche per motivi di durata dello show” non è stata ben vista dai Big in gara. “L’ostacolo principale che i duetti tra Big starebbero incontrando sarebbe proprio la scelta della, che da regolamento può essere pescata tra brani del repertorio italiano o internazionale pubblicati entro il 31 dicembre 2024: un mare di musica. E allora: se non si ha subito un’idea che convince entrambi, chi decide quale brano si sceglie?“.