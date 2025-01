Quicomo.it - Ecco il nuovo stadio del Como, e c'è anche Taylor Swift

Leggi su Quicomo.it

Abituato a comparire in diversi film hollywoodiani, e non solo, al lago dimancava solo di diventare protagonistadi un cartone animato. E alloraciqui, grazie al "dele ai sogni in grande della nuova proprietà che non finisce più di stupire.Il cartoon.