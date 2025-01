Lanazione.it - Ecco il "Dì di Sant’Antonio Abate". Corteo e investitura dei capitani. Inizia l’anno delle tradizioni pisane

Appuntamento con la tradizione ieri, nella chiesa dia Pisa, per il "Dì di". Da quest’anno, l’evento è diventato l’occasione per la cerimonia dideiNobili Magistrature del Gioco del Ponte. La celebrazione eucaristica, promossa dall’Associazione Amici del Gioco del Ponte, si è tenuta nella chiesa omonima. "Mi piace ribadire comenonostante oggi, specialmente nelle città, sia una ricorrenza poco sentita, è un giorno importante nella nostra cultura" ha dichiarato l’assessore alledella storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini. Questa ricorrenza in passato, in particolare nelle campagne, si legava a un momento in cui tradizionalmente si fissava il ‘ritorno’ della luce, perché il sole tornava ad avere forza e le giornate si allungavano, portando vita e fertilità ai campi.