Dovbyk a segno, la Roma ritrova il suo bomber: Ranieri sorride

La vittoria per 3-1 con il Genoa è passata in archivio e lapuò guardare avanti. I giallorossi hanno raccolto 3 punti fondamentali, tornando alla via del successo nel migliore dei modi, con una prestazione di livello. L’obiettivo ora è trovare la definitiva continuità di rendimento, risalendo la china di una classifica che inizia piano piano are. I capitolini dovranno riposare per poi pensare alla prossima gara con l’AZ, in programma giovedì 23 gennaio alle ore 18:45 in trasferta. Un match estremamente delicato, dal quale passerà tanto se non tutto del cammino in Europa League.Claudiopuò trarre diversi spunti positivi dalla sfida disputata con il Grifone, messo al tappeto grazie alla prova del tandem offensivo. Oltre ad un Paulo Dybala ormai tornato trascinatore, c’è da segnalare un Artemrecuperato dal punto di vista mentale e non solo.