Anteprima24.it - Crisi politica a Scafati, l’appello di Santocchio (FdI): “Serve trasparenza, il sindaco chiarisca subito”

Tempo di lettura: 2 minuti “La situazione di stallo amministrativo che si sta verificando adesta forte preoccupazione tra i cittadini e le forze politiche locali. Le recenti accuse reciproche tra i consiglieri comunali di maggioranza, riportate dalla stampa, evidenziano unache rischia di paralizzare l’attività amministrativa e di compromettere l’interesse della città.”Mario, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a, interviene con fermezza sulla questione:«Assistiamo con sconcerto a una situazione che non è più sostenibile. Non entriamo nel merito delle questioni politiche interne alla maggioranza, ma quando queste si traducono in gravi ritardi nell’approvazione di temi fondamentali e nella mancata convocazione del consiglio comunale, allora è nostro dovere intervenire.