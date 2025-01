Sport.quotidiano.net - Cesena di carattere: Samp battuta in rimonta

, 17 gennaio 2025 – Vittoria pesantissima dela Genova contro ladoria in un match durissimo tra due squadre in forte difficoltà. Laè la grande delusione del campionato, a digiuno di vittorie da 12 giornate, precisamente dal 27 ottobre quando battè 1 a 0 il Mantova, è in piena zona playout, ha già cambiato due allenatori (Pirlo e Sottil) prima di affidarsi a Semplici che sinora non ha risolto i problemi ed è penultima per punti conquistati in casa. Ilda fine novembre si dibatte in una crisi che ha portato sconfitte a ripetizione, in trasferta è quella che fa peggio di tutti. Per l’occasione Mignani schiera Tavsan e Antonucci alle spalle di Shpendi e tiene Berti e La Gumina in panchina. Solita partenza da incubo del, timoroso, facile preda delle triangolazioni doriane, non vince un contrasto ed è incapace di creare gli scambi al seltz ammirati nella prima parte del campionato.