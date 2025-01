Justcalcio.com - CdS – il comunicato e tutti i dettagli dell’accordo

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-17 23:05:00 Il Corriere dello Sport:“Kvaratskhelia indosserà la maglia numero 7”Nella nota il Paris ha presentato Kvara ai suoi tifosi: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma di Khvicha Kvaratskhelia. Il 23enne esterno, che indosserà la maglia numero 7, diventa il primo giocatore georgiano nella storia del club. Nato a Tbilisi, Georgia, il 12 febbraio 2001, Khvicha Kvaratskhelia aveva 11 anni quando è passato al club locale della Dinamo Tbilisi nel 2012. Il giovane esterno sinistro ha fatto carriera prima di esordire nella Erovnuli Liga (campionato georgiano) nel Settembre 2017, in una partita contro il Kolkheti 1913 Poti, dove si è distinto fornendo un assist”.“Khvicha Kvaratskhelia è passato all’FC Roustavi a parametro zero il 20 marzo 2018, prima di andare in prestito al Lokomotiv Mosca per mezza stagione nel 2019.