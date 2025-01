Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti: oggi cinque anticipi. In Promozione il Masone a Monticelli, mentre il Casalgrande è di scena a Castelnuovo. Super match in Eccellenza: Vianese-Correggese

glidi(tutti alle ore 15).partita in: la(33) ospitala capolista(45), reduce dalla prima sconfitta in campionato che ha stoppato la striscia di 12 vittorie di fila. Il Nibbiano e Valtidone è secondo con 5 punti di distacco e i biancorossi di Ivano Rossi vogliono il +8 momentaneo; lato, si sogna l’aggancio della zona playoff, sopra di tre punti. ArbitraNiccolò Galligani di Pistoia. Due antipasti in; nel girone A il Terme(19) ospita il(19). Le due squadre sono penultima e terz’ultima in classifica. Con un successo gli orange aggancerebbero in un solo colpo la zona salvezza. Arbitro: Salvatore Vallone di Piacenza. Nel girone B trasferta per il(26) sul campo del(28). I rossoblù non vincono da 5 gare e vengono da tre pari di fila: nel mirino c’è la vittoria con tanto di sorpasso.