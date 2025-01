Sport.quotidiano.net - Bramante con la Virtus. Il gioco si fa "pesante"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie B Interregionale. Il(foto Stefani al tiro) oggi alle 18 ospita al PalaMegabox laCivitanova. "Siamo alle ultime quattro giornate di questa prima fase e ci stiamo giocando l’ammissione al playIn playoff – avvisa coach Massimiliano Nicolini –. Ogni partita a questo punto ha un valore specifico importante anche se per l’equilibrio di questo campionato la classifica sarà incerta fino all’ultimo turno. Affronteremo una squadra molto intensa che ci ha battuto all’andata in una partita molto equilibrata. Credo che ci troveremo di fronte un avversario galvanizzato dalla vittoria della giornata scorsa che cercherà di mettere in campo tutta la sua intensità e la sua fisicità". Quindi l’analisi dell’ultima vittoria: "Noi abbiamo fatto un bel risultato a Roseto, dobbiamo confermare il buon rendimento raggiunto e soprattutto togliere il più possibile errori banali nella gestione dei possessi importanti delle partite".