Assalto al bancomat, poi la fuga. Notte di terrore a Carrara, al vaglio i filmati delle telecamere

, 18 gennaio 2025 – Con una doppia esplosione i ladri stahanno fatto esplodere ildella banca Bper di Fossola, la ex Cassa di risparmio di. Due esplosioni fortissime intorno alle due di, poi i ladri hanno caricato la cassa delsu un mezzo e sono fuggiti rapidamente. Secondo la testimonianza di un residente l’auto usata per la rapina sarebbe un suv nero. Ancora impossibile quantificare quanti soldi c’erano all’interno del, le esplosioni hanno compromesso la rete wifi e di conseguenza tutti le strumentazioni per accedere ai dati da remoto. Una cosa è certa i malviventi hanno agito sabatosapendo che ilsarebbe stato caricato con molti soldi in vista dei prelievi del fine settimana. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia del commissariato di, arrivati sul posto poco dopo la spaccata.