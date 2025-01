Warcraft – L’inizio | dal cast al sequel tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Cinefilos.it

: dalalche c’è dasulNegli ultimi trent’anni l’industria videoludica ha raggiunto traguardi artistici estremamente importanti, influenzando spesso e volentieri le altre forme d’arte esistenti. In particolare, molti videogiochi di successo hanno poi trovato nuova vita anche al cinema, conbasati sulle loro storie e i loro personaggi. Così è stato anche per: Orcs & Humans (anche noto comeI), il videogioco sviluppato dalla Blizzard Entertainment nel 1994. Questo titolo è infatti stato adattato per il cinema con ilintitolato(qui la recensione), diretto nel 2016 da Duncan Jones, già regista di Source Code, uncon dinamiche da videogioco.Da tempo circolava ad Hollywood l’intenzione di dar vita ad un adattamento di, gioco fantasy incentrato sugli scontri tra umani, orchi e altre specie di creature.