TOGHE ROTTE Separazione delle carriere sì della Camera

È soddisfatto, il ministroGiustizia, Carlo Nordio, subito dopo il primo sì da parte dell'Aula, con 174 voti favorevoli, 92 contrari e cinque astenuti, al disegno di legge costituzionale, di iniziativa governativa, sulladei magistrati, e non fa nulla per nasconderlo. Circondato dai deputati del centrodestra, infatti, il guardasigilli si è concesso, all'uscita dall'emiciclo, alle richieste di una foto odi un selfie, ed in attesaaltre letture parlamentari previste ha definito quella di ieri «una giornata storica. Certo che sono contento. Una maggioranza schiacciante, un percorso che è ancora complesso perché così vuole la Costituzione, ed è bene che si pronunci il popolo - ha aggiunto, riferendosi al referendum - su una materia così complessa, delicata ed anche di grande sensibilità politica».