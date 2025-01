Lanazione.it - Tanti: l'AV a Rigutino è tema strategico e vale più di una presenza su una nomina da ratificare

Arezzo, 17 gennaio 2025 – Nota del vicesindaco Lucia: l'AV apiù di unasu unada"Al nuovo DG della Asl garantiamo collaborazione fin da subito" “Ho deciso di non lasciare i lavori del Consiglio comunale e provinciale congiunto e aperto dedicato aldell'AV aperchè questo èper il futuro economico e sociale di Arezzo e di tutto il centro Italia. La mia non è una assenza che vuol mancare di rispetto o di sensibilità ma siccome su due luoghi allo stesso momento non si può stare ho fatto una scelta politica e istituzionale per dar forza alle ragioni della scelta dell'AV ae per sottolineare l'impegno del Sindaco Ghinelli su questo. Del resto la mia partecipazione alla conferenza dei sindaci era scarsamente determinante, laè fatta, il profilo è di grande qualità, il parere nostro è "non vincolante".