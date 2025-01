Lanazione.it - Rotary: “Pace, cultura e dialogo: strumenti per una comprensione senza frontiere”

Arezzo, 17 gennaio 2025 – Sarà un evento di grandissima importanza a livello distrettuale deltoscano quello che si terrà sabato 18 gennaio ad Arezzo, con ilClub Arezzo e ilArezzo Est nella veste di ospitanti. Il titolo appare estremamente attuale e significativo: “per una”. “La storia del- spiega in proposito il Governatore del Distretto 207l, Pietro Belli - è imbevuta di impegno anche e soprattutto nei momenti difficili, come quello che stiamo affrontando a livello mondiale”. L’evento che si terrà presso l’Hotel Minerva appunto nella mattinata di sabato 18 gennaio, vedrà la predi ospiti di grandissimo rilievo come appare evidente dal programma dei lavori. La giornata sarà aperta da Pietro Belli Governatore del Distretto2071 (Toscana), per all’annata 2024-2025.