Presidio Beko rischio boomerang Esplode la rabbia dei lavoratori

E’ ripreso ildeidavanti allo stabilimentodi viale Toselli. L’aria è molto tesa perché circolano indiscrezioni riguardanti proprio questa forma di protesta, che di fatto impedisce il transito dei camion per il carico e lo scarico delle merci. Secondo i rumors infatti, tutto ciò metterebbe ala commessa Whirlpool di congelatori ’Nar’ destinati al Nord America. La multinazionale non conferma, ma trapelerebbe che questa eventualità potrebbe portare varie conseguenze: da un aumento dei giorni di cassa integrazione per i 299 operai (al momento sono una decina al mese) fino a un’ipotetica accelerazione della chiusura del sito di viale Toselli, annunciata il 31 dicembre. Ma i sindacati non ci stanno e vanno al contrattacco. Daniela Miniero, segretaria Fiom Cgil di Siena, urla al telefono: "Durante le assemblee deil’azienda con un’azione di disintermediazione sindacale, è andata dagli operai creando momenti di tensione e scaricando su di loro la responsabilità dei giorni di cassa integrazione.