Parigi stiamo arrivando | nella pubblicità l’aereo della Pakistan Airlines punta dritto sulla Tour Eiffel la compagnia costretta alle scuse

È il sogno di ogni pubblicitario quello di vedere la propria creazione diventare argomento di conversazione oltre i confini del proprio settore. Non sempre però accade per le ragioni sperate e «nel bene o nel male, purché se ne parli» non è per forza sempre vero. Lo sa bene Abdullah Khan, portavoceInternational(Pia), costretto a scusarsi per il cartellone pubblicitario con il quale laaerea festeggiava il ritorno in un Paese dell’Unione Europea dopo un divieto durato quattro anni. E lo faceva con un aereo bianco e verde, i coloribandiera del, cheva: «, oggi torniamo», campeggiava in maiuscolo accanto all’immagine. Ricordando minacciosamente e in maniera inopportuna un’immagine simile e indelebile, quella dell’attentatoTorri Gemelle di New York dell’11 settembre 2001, orchestrato dall’allora leader Osama Bin Laden che proprio introvò rifugio.