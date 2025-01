.com - Pallamano / L’Italia del dt Trillini nella storia: batte l’Algeria e si qualifica per il main round del Campionato del Mondo

Gli Azzurri del dt cingolano con il massofisioterapista dottor Nuccelli battono 32-23 gli algerini e ottengono lazione al turno successivo. I complimenti del sindaco di Cingoli VittoriCINGOLI, 17 gennaio 2025 – Tutto vero: la Nazionale Italiana Maschile dianchee ottiene una storicazione per ilaldel2025. La squadra del direttore tecnico cingolano Riccardo, infatti, ieri ha battuto gli algerini 32-23 con una prestazione sontuosa, dominando il match per tutti e 60 i minuti di gioco. RiccardoLa partitaIl mattatore di serata questa volta è stato il portiere Domenico Ebner, detto Mimmo, nominato MVP della gara per il 41% di parate nell’arco del match. Prosegue, inoltre, lo splendido momento di forma di Leo Prantner che, dopo aver segnato 10 reti alla prima partita, controne ha segnate 7.