Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox weekend: previsioni di sabato 18 e domenica 19 gennaio 2025

Leggi su Ultimora.news

Fox rivela l'del fine settimana 18-19, concentrandosi su amore e salute. Dopo aver analizzato il cielo, il celebre astrologo prevede undi conquiste per il Leone, oltre a mettere gli altri segni zodiacali in guardia da imprevisti e problemi.Fox 18-19: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: sarà bene pazientare.avrete la Luna contraria, perciò potreste sentirvi poco bene. Lavoro: si segnalano delle preoccupazioni dovute alla professione. Cercate di non strapazzarvi troppo. Toro - Amore:favorevole per gli incontri. Le storie che vanno avanti senza problemi, potranno fare dei progetti lungimiranti. Lavoro: sfruttate l'aspetto di Venere per maturare dei nuovi interessi. Le finanze miglioreranno ed entro qualche tempo riceverete dei soldi.