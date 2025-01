Spazionapoli.it - Napoli su Garnacho, colpo di scena dall’Inghilterra: si inserisce una big di Premier!

Leggi su Spazionapoli.it

Alejandroè il primo nome sulla lista delper sostituire Kvaratskhelia: sull’argentino, però, si sarebbe inserito un club diLeague. Detto dell’addio di Khvicha Kvaratskhelia, ilsta già lavorando per provare a quello che potrebbe essere il suo successore. Il georgiano in queste ore ha raggiunto Parigi dove firmerà il contratto che lo legherà alla squadra francese per i prossimi cinque anni.Il numero 77 rappresenta ormai il passato, come ormai sottolineato anche da tanti commenti dei tifosi sui social che adesso aspetto di capire come il club investirà i soldi che arriveranno proprio dalla cessione di Kvaratskhelia.Uno dei nomi che maggiormente si sta spendendo in queste settimane è quello di Alejandro, attaccante del Manchester United che potrebbe lasciare proprio i red devils in questa sessione di mercato.