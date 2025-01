Puntomagazine.it - Napoli: Spaccio in piazza Bellini. Carabinieri arrestano 2 pusher

Operazione anti-droga a: arrestati due spacciatori in, sequestrata marijuana e 150 euro in contanteControlli anti-droga nel centro storico diper idel nucleo operativo della locale compagnia.Nella lente del servizio a largo raggio la movida in. Arrestati 2 spacciatori di origine gambiana – irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell’ordine – fermati in 2 distinti episodi.Ihanno fermato i 2che stavano cedendo della marijuana a due clienti del posto. Sequestrata la somma in contanti di 150 euro ritenuta provento dei reati.Gli arrestati, hanno 34 e 28 anni, sono in attesa di giudizio mentre gli acquirenti della droga saranno segnalati alla Prefettura diL'articoloin