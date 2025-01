Ilrestodelcarlino.it - Modena, le campane della Ghirlandina tornano a suonare a mano: non capitava dalla Liberazione

, 17 gennaio 2025 – Era il 23 aprile 1945, un lunedì: proprio il giorno primaera stata liberata e in centro storico era entrato il carro armato degli americani. Dalle finestre sventolavano lenzuola bianche, e letorresuonavano a distesa, per la gioia di una libertà ritrovata. “Quella fu l’ultima volta che letorre vennero suonate ‘a’: in seguito non accadde più”, racconta Davide Zanasi, 35 anni, segretario dell’Unione Campanari modenesi, nonché apprezzato organista e docente. Sono trascorsi quasi ottant’anni da quel giorno di festa e domani pomeriggio letorneranno a essere suonate letteralmente ‘dal vivo’, a forza di braccia e di gambe, da un gruppo di giovani campanari, eredi di una lunga e preziosa tradizione: “Vogliamo celebrare così due occasioni speciali – spiega Zanasi –.