L’edilizia cerca giovani corso gratis e ticket Atm

Nasce a Milano un ineditoprofessionale per far fronte alle richieste di personale qualificato nel settore del. La Edil Academy è promossa da Esem-CPT, ente costituito da Assimpredil Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e inserita nel sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Una scuola edile completamente gratuita (per chi ne ha bisogno verrà anche offerto, oltre a un kit, l’abbonamento Atm) rivolta a studenti dai 13 ai 17 anni in uscita dai percorsi della scuola secondaria di primo grado che verrà presentata domani, dalle 10 alle 13, nella sede Esem in via Newton 3 a Milano. La partecipazione al“Operatore edile-Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione“ consente di svolgere un performativo di 3 anni+1, con successive e graduali possibilità di specializzazione, fino ad arrivare ai percorsi Its.