Sport.quotidiano.net - Le trattative entrano nel vivo. Luiz Henrique, sì dell’esterno. Ma il Botafogo resta sul vago. Kouame-Sanabria: quasi fatta

Nei prossimi giorni la Fiorentina dovrà prendere una decisione importante. Il bivioè ormai prossimo. Perché la fase di stallo non potrà durare ancora a lungo. La situazione è chiara: Fiorentina d’accordo con il giocatore, manca ancora l’intesa con il, fermo alla richiesta iniziale di 30 milioni di euro anche se ufficialmente non ha mai rifiutato la proposta di 20+bonus della Fiorentina. Il mercato gigliato in questo momento è subordinato alla cessione di Ikoné. Aumentare l’offerta per il brasiliano si potrebbe soltanto a fronte di un tesoretto ricavato dall’addio del francese, ad oggi tutto fuorché imminente. Jorko lo ha già fatto capire in estate: no a mete esotiche, no a un campionato di scarso livello tecnico. Al di là delle difficoltà evidenti riscontrate a Firenze si sente a tutti un calciatore importante.