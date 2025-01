La leggenda del Manchester United e della Scozia Denis Law è morta all’età di 84 anni

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-17 23:01:00 Ecco quanto riportato poco fa:Law, laria iconae del, è mortodi 84. Law, noto come “The King” e “The Lawman”, ha goduto di una carriera durata diversi decenni. Ha iniziato il suo percorso professionale all’Huddersfield Town prima di trasferirsi alCity e poi al Torino in Italia. Nel 1962, Law si unì al, dove divenne unadel club. I suoi 237 gol per il club lo collocano al terzo posto nella lista dei marcatori di tutti i tempi, dietro solo a Wayne Rooney e Bobby Charlton. “È con il cuore pesante che vi comunichiamo che nostro padreLaw è tristemente scomparso”, ha annunciato la famiglia Law in un comunicato.“Ha combattuto una dura battaglia ma finalmente ora è in pace.