Juventus al via l’incontro per Araujo | Giuntoli resta in attesa

Continua la caccia dellaal difensore centrale. In questi minuti colloqui tra gli agenti die il BarcellonaDopo Alberto Costa, e indi ufficializzare Kolo Muani, lanon si ferma e continua a lavorare alacremente per portare in dote all’allenatore Thiago Motta un difensore centrale.(LaPresse) – Calciomercato.itI nomi sul tavolo degli uomini mercato bianconeri sono noti, ormai, da tempo. Oltre a quelli di David Hancko del Feyenoord, operazione già impostata per giugno, Antonio Silva del Benfica, Fikayo Tomori, che con l’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan ha ritrovato la titolarità, e Kevin Danso del Lens, l’estate scorsa ad un passo dalla Roma, Cristianoha sempre in testa Ronald. Il capitano del Barcellona, tornato in campo da poche settimane dopo uno stop lungo cinque mesi, è tornato in pianta stabile titolare dopo l’infortunio di Inigo Martinez nella finale della Supercoppa spagnola contro i rivali storici del Real Madrid.