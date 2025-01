Lettera43.it - Israele e Hamas hanno ufficialmente firmato l’accordo di tregua

Dopo lo stallo di giovedì, nella notte i negoziatori di, Stati Uniti e Qatara Dohaper il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi. A riportarlo sono i media israeliani, tra cui Ynet, mentre il sito di notizie americano Axios conferma la firma dell’intesa. Secondo Axios,è stato siglato con il contributo di Brett McGurk, principale consigliere del presidente Joe Biden per il Medio Oriente. Alla mediazione ha partecipato anche Steve Witkoff, inviato del presidente eletto Donald Trump.Itamar Ben Gvir (Getty Images).Il ministro Ben Gvir: «Presenteremo le nostre dimissioni»Oggi, venerdì 17 gennaio, è prevista la riunione del governo israeliano per l’approvazione definitiva della. Se tutto procederà come previsto, il primo scambio tra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi dovrebbe avvenire domenica.