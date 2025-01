Incidente su via Laurentina | si ribalta un mezzo di Poste Italiane

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 17 gennaio 2025 – Mattinata di disagi su via, a Roma, a causa di unche ha visto ilmento di undiall’altezza dell’hotel American Palace. L’è avvenuto intorno alle 8:30 e ha provocato notevoli rallentamenti alla circolazione stradale, già intensa a quell’ora.Secondo le prime ricostruzioni, il furgone, utilizzato per le consegne dai portalettere, avrebbe perso il controllo per cause ancora da chiarire, finendo perrsi sul manto stradale.Traffico in forte rallentamentoL’ha avuto un impatto significativo sulla viabilità: il traffico è risultato rallentato per diverse centinaia di metri in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto.