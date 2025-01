Tvzap.it - Incidente in bus, la scoperta su una delle vittime: chi era Patrizia

Leggi su Tvzap.it

Social.in bus, lasu una: chi era. Un gruppo di sette turisti italiani è rimasto coinvolto in unstradale a Cienfuegos, a Cuba: una famosa italiana,Crisolini Malatesta, è morta nello schianto, mentre gli altri sono rimasti feriti. Tra leanche il conducente del mezzo. ( dopo le foto)Leggi anche: Minibus di turisti italiani si schianta contro il guardrail: ci sono morti e feritiLeggi anche: Stefano scompare nel nulla, poi dopo 20 anni accade l’impensabile: come lo trovanoLeggi anche: Bambina di 6 anni lasciata sola per due ore, i genitori erano andati a sciare: cos’è successoLeggi anche: Violenti temporali e alluvioni in Italia: “Evitare spostamenti”. Cosa succedea Cuba, chi eraCrisolini Malatesta: aveva 67 anniCrisolini Malatesta è stata la prima vittima dell’avvenuto a Cuba.