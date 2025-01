Quotidiano.net - Il ministro Tajani: "Trentini è detenuto". Poi l’annuncio che Caracas ha scarcerato un italo-venezuelano

"Apprendiamo con soddisfazione la notizia della scarcerazione di un, che eradalla Guardia Nazionale di San Juan de Los Morros (la capitale dello Stato di Guárico, nel centro-nord). Continuiamo a lavorare per tutelare tutti i connazionali in Venezuela". Lo ha annunciato ieri ilitaliano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio, sul social X. Attualmente rimangono detenuti almeno altri sette-venezuelani nel Paese, oltre all’operatore umanitario, il 45enne Alberto, arrestato lo scorso 15 novembre e di cui, da allora, non si hanno notizie. "Ci è stato confermato che, abbiamo chiesto che venga trattato nel rispetto delle regole e abbiamo chiesto una visita consolare" ha spiegato