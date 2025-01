Ilrestodelcarlino.it - Hera, un ottimo servizio di assistenza

Sono un utente che vuole fare la segnalazione di una prestazione di pronto intervento acqua gestione. Alcuni giorni fa alle 12,15 ho chiamato il numero verde per problema del flusso di acqua debole in casa. Gentilissimo l’operatore mi ha ascoltato e mi fatto fare qualche manovra per capire il problema. Poi ha deciso di mandare un tecnico. Alle 15,40 problema risolto con una persona gentilissima, competente e pure simpatica. Il tecnico merita un plauso e pure ildi. Di sole lamentele non se ne può più. Corinna Montanari