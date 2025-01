Ilfattoquotidiano.it - Cattolici e riformisti, centristi alla riscossa in due convegni a Milano e Orvieto. I nomi: da Ruffini a Proietti fino a Guerini e Morando

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Proprio nel giorno che segna l’anniversario di 31 anni dallo scioglimento della Democrazia Cristiana, il mondo cattolico sembra pronto a fare un ritorno sulla scena politica italiana. Sabato adue iniziative potrebbero gettare le fondamenta per una nuova corrente interna al Pd o – nel peggiore dei casi – per un nuovo partito. Una situazione che sembra segnare forse la fine della pax interna per la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Matteo Renzi, ex segretario, non ha esitato a sottolinearlo: “Vedo in atto i soliti giochini delle correnti Pd per fare le scarpeSchlein”.Ail convegno “Creare legami, guarire la democrazia” riunisce idem sotto la guida del senatore Graziano Delrio e altre figure come Pierluigi Castagnetti, Silvia Costa e Stefano Lepri.