Secoloditalia.it - Attivista di “Non una di meno” stuprata da un “compagno” e “amico fidato” dell’associazione

“Questo post vuole essere la denuncia di uno stupro subito da una di noi, da parte di un ‘’ che oltre ad essere un ‘’, si è sempre dichiarato alleato attraversando i nostri spazi pubblici”. Così le militantitransfemminista “Non una di” della città di Trento hanno pubblicamente denunciato lo stupro di una delle loro attiviste attraverso i social network, ma senza dare indicazioni sulle sembianze dell’individuo e con diffidenza nei confronti delle istituzioni italiane. “Un uomo che ha tradito la fiducia accordatagli abusando di una nostra sorella in un momento di fragilità”, prosegue la nota «ci troviamo ancora una volta a denunciare il mancato rispetto del consenso di una donna che non era in grado di esplicitarlo: in quel frangente l’alleato ha esercitato in modo ancor più vigliacco e vile il proprio potere”.