Atalanta-Napoli, il pronostico di Serie A: gol e combo interessanti

La ventunesima giornata diA si aprirà oggi, venerdì 17 gennaio, con l’anticipo allo Stadio Olimpico tra Roma e Genoa, in programma alle ore 20.45. Per questo turno di campionato saranno due i big match in programma e si giocheranno entrambi domani, con Juventus-Milan alle 18 ealle 20.45. Al Gewiss Stadium si affronteranno quindi la terza e la prima della classe, in una sfida che potrebbe accorciare ulteriormente la classifica.L’si presenterà a questo appuntamento dopo il pareggio contro la Juventus, il terzo consecutivo in campionato che ha rallentato ancora i nerazzurri. Per gli uomini di Gasperini l’obiettivo sarà quello di tornare alla vittoria per riportasi ad una sola distanza proprio dai partenopei e continuare a sognare lo Scudetto prima di ricominciare il cammino in Champions League, con la gara di martedì contro lo Sturm Graz che sarà la penultima della fase campionato.