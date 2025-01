Quotidiano.net - Vintage mint, come usare l'ombretto di tendenza del 2025

Ilè iniziato da poche settimane e già si prospettaun anno di grande innovazione nel mondo del make-up, con una fusione di elementi classici e moderni che daranno vita a look sorprendenti e versatili. Dal ritorno di tonalità vivaci sugli occhi a tecniche più leggere per scolpire il viso, le nuove tendenze promettono di accontentare ogni stile. Tra i trend del settore diventati popolari anche sui social c’è quello del, un verde menta che richiama alla mente atmosfere e suggestioni di altri tempi, con un tocco più contemporaneo. Rivisitazione del passato Questa particolare tonalità di verde, dal fascino d’antan e dal finish polveroso e delicato, affonda le sue radici nel mondo del cinema, soprattutto per quanto riguarda le pellicole degli anni ’60 e ’70. La nuance in questione, infatti, era usata per creare un contrasto armonioso tra gli occhi e la carnagione, collaborando con l'illuminazione e le cineprese per ottenere un effetto impeccabile.