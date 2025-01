Lanazione.it - Treni, Ceccarelli ( Pd): “Ora basta. Il Governo dica di chi sono le responsabilità per i disagi agli utenti”

Arezzo, 16 gennaio 2025 – “Che si indaghi seriamente e con tempestività sugli esposti presentati dai gestori del servizio pubblico ferroviario, perché se cistati sabotaggi all’origine dei, gravi e ripetuti sofferti ddeiregionali e nazionali, si devono individuare e punire i responsabili, anche se il deterioramento del servizio è iniziato ben prima di questi eventuali sabotaggi. Ma se non fosse così, allora sarebbe definitivamente evidente che o c’è un ministro inadeguato o cimanager incompetenti alla guida di Rfi etalia, o entrambe le cose. E chi dovesse risultare inadeguato o incompetente deve essere rimosso, perché è grave e inaccettabile il degrado al quale stiamo assistendo del servizio pubblico di trasporto su rotaia”. Con queste parole, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Vincenzo, commenta le notizie apparse sulla stampa in relazioneeventi che hanno messo in crisi la circolazione ferroviaria in questi giorni lungo la direttissima.