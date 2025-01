.com - Tennis / Australian Open Juniores, eliminato Michele Mecarelli

Brutte notizie per il giovanissimo tennista jesino (classe 2007) Michele Mecarelli sconfitto dal giapponese Kawanishi per 7-5 6-3
JESI, 16 gennaio 2025 – Si è fermata al turno decisivo la corsa di Michele Mecarelli, portacolori della Galimberti Academy di Cattolica, numero 63 ITF, sconfitto per 7-5 6-3 dal giapponese Hyu Kawanishi (n.121 ITF).
Qualificazione invece per Basile e Crivellaro, gli altri due italiani presenti nelle qualificazioni che accedono al tabellone principale degli Australian Open Juniores.