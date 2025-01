Storie tesissime tra Lele Adani e Fabio Caressa volano parole grosse | Cog***ne Se hai il coraggio fai il nome

Leggi su Dayitalianews.com

Il dissing, parola nata nell’ambito della musica (trap ma non solo), è stato sdoganato ormai in tutte le latitudini e in ogni ambito. E così, dopo aver assistito al dissing tra Vasco Rossi e Matteo Salvini, ne è scoppiato uno molto più rovente tra.A dire il vero i due non si sono mai amati, anzi,in più circostanze ha lanciato frecciatine all’ex opinionista Sky sin dai tempi della Bobo tv che poi si è sciolta. Nell’ultima puntata di “Viva El Futbol”, cheporta avanti con Cassano e Ventola, c’è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.L’attacco di: “Cogl***ne”Un po’ di tempo faaveva detto che se l’Italia doveva avere paura della Norvegia, squadra inserita nel girone di qualificazione ai Mondiali della Nazionale azzurra, potevamo anche stare a casa.