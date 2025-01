Ilfattoquotidiano.it - Scudo penale, lo slalom di Nordio: “L’agente che spara deve poter avere garanzie legali come se fosse indagato, ma senza essere indagato”

“Si è parlato molto di, è un termine improprio è ovvio che la legge è uguale per tutti anche se un carabiniere o un poliziotto commettono un reato”. Lo ha detto durante il question time al Senato il ministro della Giustizia Carloha poi provato a spiegare la sua idea. “Noi viviamo in una distonia. Da venticinque anni l’istituzione del registro degli indagati e dell’informazione di garanzia è un istituto fallito, perché è natogaranzia nei confronti di chi è destinatario dell’atto ma si è trasformato in una condanna anticipata – ha detto il ministro – Se un carabiniereè automatica l’iscrizione nel registro degli indagati, perché ha il diritto diassistito con un consulente in un’eventuale autopsia o perizia balistica. Questo però è connesso al fatto che essendo iscritto nel registro degli indagati reca con sé questo marchio anticipato di infamia”.