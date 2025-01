Lanotiziagiornale.it - Salvini in fuga dal Parlamento. Sul caos treni manda Ciriani

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Non c’è niente da fare. Matteonon vuole mettersi in testa che oltre che vicepremier e leader della Lega è anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ieri, nell’ennesima giornata di disservizio ferroviario, al posto di presentarsi in, per riferire suldei trasporti, ha pensato di bene di ricevere al suo dicastero il ministro degli Affari Esteri dello Stato d’Israele Gideon Saar.Lo annuncia il Mit in una nota nella quale viene spiegato che “è stata l’occasione per ribadire reciproca stima e amicizia personale, ma anche per evidenziare la necessita’ di una sempre maggiore cooperazione tra i due Paesi anche alla luce delle notizie su un possibile cessate il fuoco a Gaza”.A rispondere insui disservizi ferroviari vae nonInsomma, dai satelliti all’immigrazione, dalle guerre alla sicurezza, interviene su tutto tranne che su quello che gli compete.