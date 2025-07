Esplosione al distributore di benzina di Roma | nei prossimi giorni i primi indagati

L'esplosione al distributore di benzina di Roma ha sconvolto la città, e nei prossimi giorni si attendono le prime iscrizioni nel registro degli indagati. La procura sta valutando vari reati, tra cui disastro colposo, lesioni e potenzialmente reati ambientali. Le testimonianze dei presenti saranno fondamentali per ricostruire con precisione quei drammatici momenti: su questo aspetto, gli inquirenti sono particolarmente attenti.

