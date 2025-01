Formiche.net - Sabotaggi aerei, l’ombra di Mosca dietro l’accusa di Tusk

Leggi su Formiche.net

Seminare caos attraverso attacchi sulle rotte di traporto aereo. Questa la pesante accusa rivolta al Cremlino da parte del presidente polacco Donald, in occasione di una conferenza a Varsavia tenuta assieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Le ultime informazioni confermano la fondatezza dei timori che la Russia stesse pianificando atti di terrorismo aereo non solo contro la Polonia, ma contro linee aeree in tutto il mondo” sono le parole usate da. Ancora non è pervenuta nessuna risposta ufficiale da parte dei rappresentati del governo russo rispetto alle dichiarazioni di.Secondo alcuni, la longa manus disarebbe individuabilele esplosioni nei depositi logistici in Europa avvenuti la scorsa estate in alcuni depositi siti in Gran Bretagna, Germania; tali attacchi potrebbero essere stati una prova generale in previsione di ulteriori attacchi terroristici che avrebbero dovuto avere luogo su voli cargo diretti verso gli Stati Uniti.