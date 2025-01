Pronosticipremium.com - Roma-Genoa, i convocati di Ranieri: out Cristante, presente Ryan

Leggi su Pronosticipremium.com

Archiviato il pareggio per 2-2 contro il Bologna nell’ultimo weekend, lasi prepara ad affrontare ilnella gara che aprirà la ventunesima giornata di campionato, in programma domani, venerdì 17 gennaio, allo stadio Olimpico a partire dalle 20:45. I giallorosso vanno a caccia del sesto risultato utile consecutivo e necessitano dei tre punti per mantenere vive le speranze di rimonta per un piazzamento nelle coppe europee. Davanti ci sarà un avversario in un ottimo momento di forma, rivitalizzato dall’arrivo di Patrick Vieira sulla panchina., idiIl tecnico giallorosso Claudioha diramato la lista deiper la partita contro il: tutti a disposizione ad eccezione di B, ancora alle prese con il problema alla caviglia accusato nella gara di inizio dicembre contro l’Atalanta, e il giovane portiere Marin, uscito per infortunio nel match della formazione Primavera contro il Torino e rimpiazzato da De Marzi.