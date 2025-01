Pronosticipremium.com - Roma Femminile, Spugna riparte dal Napoli: testa alla Juventus

Torna a sorridere la, che si rialza immediatamente dopo la sconfitta contro l’Inter e ritrova la vittoria in Coppa Italia. Nell’andata dei quarti di finale le giallorosse si sono imposte per 1-0 sul campo del, con la rete di Dragoni che permette di intravedere il passaggio in semifinale, che sarà da confermare al ritorno.può dunque ritenersi soddisfatto della prova della propria squadra, in attesa di altre risposte positive contro la, nel big match di Serie A in programma domenica.: “Ci voleva un risultato positivo”Al termine della vittoriosa sfida con ilha parlato ai canali ufficiali: “È una vittoria importante perché ci mette nelle condizioni di arrivarepartita di ritorno in vantaggio. Era quello che volevamo. Abbiamo provato a fare più gol possibili.