Riparazione urgente ad Archi | sospensione dell' erogazione idrica per 18 comuni

ore 18 dello stesso giorno, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa nei 18 comuni interessati. La Sasi spa si impegna a ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, garantendo la sicurezza e la qualità dell’acqua potabile. Restate aggiornati su eventuali sviluppi e dettagli, perché la vostra tranquillità è la nostra priorità.

La Sasi spa ha comunicato la necessità di eseguire un intervento urgente di riparazione all'acquedotto Verde nella tratta Casoli-Scerni-Vasto. La rottura è stata localizzata in località Sant'Amico, nel comune di Archi. In conseguenza di questi lavori, dalle ore 10 di oggi, 24 giugno, fino alle.

